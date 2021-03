iPad Mini : la tablette d’Apple est à prix canon chez Amazon

Si vous avez l'intention de vous faire plaisir en vous procurant l'iPad Mini, sachez que la tablette d'Apple est à un prix canon chez Amazon. Disponible dans sa variante 256 Go, l'appareil bénéficie de 130 euros de réduction.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors qu'il est encore possible de profiter du nouveau MacBook Air M1 d'Apple à prix réduit, une tablette de la marque à la pomme fait l'objet d'une offre intéressante chez Amazon.

Ainsi, au cours d'une durée indéterminée, la tablette iPad Mini de la firme de Cupertino est à 499 euros au lieu de 629 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 130 euros de la part du site marchand. Au vu du prix élevé de l'article, Amazon permet de payer la tablette en 4 fois sans frais par carte bancaire. Cela correspond à 4 mensualités de 124,75 euros chacune.

Concernant la fiche technique de l’iPad Mini, la tablette est équipée d'un écran Retina de 7,9 pouces avec technologie True Tone, d'une puce A12 Bionic avec architecture 64 bits, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un appareil photo de 8 MP avec HDR et enregistrement vidéo HD 1080p, d'une caméra avant FaceTime HD de 7 MP avec HDR automatique, d'un connecteur USB-C et d'une batterie permettant d'avoir une autonomie maximale de 10 heures pour naviguer sur Internet en Wi‑Fi, regarder des vidéos ou écouter de la musique.

À voir aussi : notre guide d'achat sur les meilleurs tablettes Apple iPad