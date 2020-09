La tablette 10.3″ Lenovo Tab M10+ avec housse + station d’accueil est à 199,99 €

Darty et La Fnac proposent une promotion sur le pack incluant la tablette tactile Lenovo Tab M10 Plus 128 Go, une housse de protection ainsi qu’une station d’accueil. Généralement commercialisé pour 249,99 €, il est possible de l’avoir pour 199,99 € grâce à une réduction de 50 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR LA FNAC

Si vous souhaitez vous équiper d’une tablette tactile performante sans pour autant casser votre tirelire, le bon plan Darty / Fnac qui suit pourrait bien vous plaire. Les deux enseignes proposent un pack comprenant la tablette tactile Lenovo Tab M10 Plus 128 Go, une housse de protection ainsi qu’une station d’accueil à 199,99 € au lieu de 249,99 € en moyenne, soit une réduction de 50 €.

Ce pack contient une station d’accueil intelligente pour votre tablette Lenovo M10 Plus qui vous permet de profiter de son écran FHD en tant que smart display lorsque vous ne l’utilisez pas tout en la rechargeant. La Lenovo Tab M10 Plus arbore un écran couvrant 87% de sa surface, d’une diagonale de 10,3 pouces et définition Full HD (1920 x 1200 pixels) pour une expérience visuelle optimale.

Sous le capot on retrouve un processeur Octo Core 2,3 Ghz MediaTek Helio P22T Tab couplé à 4 Go de mémoire vive et pas moins de 128 Go de mémoire de stockage interne extensible via une carte micro SD. La partie connectique est basique mais efficace puisque le terminal à droit à un port USB Type-C et une sortie casque.

Assez compacte, elle à des dimensions de 15.33 x 24.42 x 0.8 cm pour un poids de seulement 460 grammes. Coté photo, la tablette permet de faire des clichés (de qualité moyenne) grâce à son capteur principal arrière de 8 MP et son capteur selfie de 5 MP.

Le système d’exploitation est Android 9, qui a pour avantage, un mode enfant avec une interface adaptée à ces derniers, offrant du contenu et applications pré installées ludiques et pédagogiques dédiées aux enfants et paramétrable par les parents. Enfin, le Bluetooth 5.0 ainsi que le Wifi: 802.11 a/b/g/n/ac sont également de la partie.

A voir aussi : Notre comparatif des meilleures tablettes tactiles