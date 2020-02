Système de haut-parleurs Logitech Z607 5.1 avec télécommande à 79,99€

Voici une belle affaire que propose Amazon France avec ce système de haut-parleurs Logitech Z607 5.1 fourni avec une télécommande au tarif promotionnel de 79,99€.

Si vous avez besoin de vous Ă©quiper en matĂ©riel audio, sachez qu’il est possible de se procurer le système de haut-parleurs Logitech Z607 5.1 en promotion sur Amazon. Vendu normalement Ă 129 euros, le lot de 5 haut-parleurs de la marque Logitech voit son prix baisser Ă 79,99 euros ; soit une Ă©conomie rĂ©alisĂ©e de 49 euros. Bien Ă©videmment, les frais de port sont gratuits pour une livraison Ă domicile puisqu’il s’agit d’un produit dont le montant est supĂ©rieur Ă 25 euros.

Ă€ la rĂ©ception du colis, vous trouverez un caisson de basses avec câble d’alimentation fixe et antenne radio FM, 5 satellites (dont un canal central), une tĂ©lĂ©commande avec pile bouton, 3 câbles RCA et un câble 3,5 mm vers RCA. Le pack Logitech Z607, qui dispose d’une garantie de 2 ans de la part du fabricant, offre un vĂ©ritable son surround 5.1. Avec une puissance de crĂŞte de 160 Watts, ce système de haut-parleurs 5.1 emplit votre espace d’un son d’une qualitĂ© exceptionnelle.

Vous pouvez profiter d’un vĂ©ritable son surround depuis n’importe quelle source, comme votre tĂ©lĂ©vision, votre tĂ©lĂ©phone, votre ordinateur ou vos jeux ; grâce aux entrĂ©es RCA et 3,5 mm et Ă la connexion Bluetooth. Vous pouvez Ă©galement Ă©couter du contenu audio directement Ă partir de clĂ©s USB et de cartes SD, et Ă©couter la radio FM.