Bon plan : le système d’enceintes Logitech Z333 à seulement 36,95€

Besoin d'un système de haut-parleurs pour améliorer le son d'un PC ou d'un téléviseur ? En ce moment, Amazon France propose à ses membres d'acquérir ces enceintes Logitech Z333 à moins de 40 euros seulement. Focus sur ce nouveau bon plan !

Si vous êtes à la recherche d'un système d'enceintes pas cher, alors l'offre qui va suivre va peut-être vous intéresser.

Au cours d'une durée indéterminée, Amazon vous permet d'acheter ces haut-parleurs Logitech Z333 pour un prix de 36,95 euros au lieu de 59,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 38% de la part du géant de l'e-commerce. Le montant du produit étant supérieur à 25 euros d'achats, aucuns frais de port supplémentaires ne sont appliqués dans le cas d'une livraison standard à domicile.

Composé de deux haut-parleurs satellites et d'un caisson de basses, le kit Logitech Z333 est idéal pour le relier à un PC, à un téléviseur, à une console de salon ou à un smartphone. Pour une utilisation sur PC, le système 2.1 est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac et ChromeOS.

Le caisson de basses situé à l'avant possède un transducteur de 13 cm. Vous pouvez régler les graves à l'aide du bouton dédié et maîtriser le son grâce au boîtier de commande filaire qui contrôle la mise sous tension du système et son volume. Les entrées 3,5 mm et RCA donnent la possibilité de connecter presque n'importe quel dispositif doté d'une sortie audio.