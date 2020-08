Le système audio 5.1 Logitech Z906, son THX certifié chute à 219,99 €

Alors qu’il est habituellement commercialisé pour 299,99 €, le système de haut-parleurs Logitech Z906 voit son prix chuter à 219,99 € du coté de l’enseigne en ligne Amazon. Une réduction de 80 €, toujours bonne à prendre.



CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

A l’occasion de la rentrée, jusqu’au 7 septembre 2020, le géant américain du e-commerce, Amazon, propose une multitude de bons plans. Après l’Echo Dot 3 à 29,99 € et l’Echo Plus 2 + une ampoule Philips Hue White à 74,99 €, c’est au tour du système de haut-parleurs Logitech Z906 de faire l’objet d’une promotion plutôt intéressante : ce dernier voit son prix chuter à 219,99 €.

Ce système audio est composé de 5 haut-parleur et un caisson de grave (165 Watts) d’une puissance totale de crête de 1 000 Watts / 500 Watts RMS offrant un son THX certifié conçu pour décoder les bandes-son codées Dolby Digital et DTS !

On retrouve également une console de commande et une télécommande sans fil pour personnaliser les entrées et ajuster les volumes et son surround. La partie connectique est plutôt riche puisqu’on a droit à 2 entrées optiques numériques, 1 entrée coaxiale numérique, 1 entrée directe six canaux, 1 entrée Jack 3,5 mm, 1 entrée RCA, 1 sortie casque. Un bon plan pour les audiophiles, valable dans la limite des stocks disponibles, à saisir d’urgence !