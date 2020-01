La Surface Pro 7 est à un bon prix sur Amazon à l’occasion des soldes

Pour les soldes d’hiver 2020, bĂ©nĂ©ficiez d’une remise immĂ©diate de 140 euros sur l’achat de la Microsoft Surface Pro 7. Sur Amazon, la tablette est vendue Ă 779€ au lieu de 919€ en temps normal.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Profitez donc d’une rĂ©duction de 15% afin d’acquĂ©rir la Microsoft Surface Pro 7 vendue dans un coloris Platine Ă 779€ sur Amazon France. Si vous ĂŞtes intĂ©ressĂ©(e)s, sachez qu’il est possible de payer le PC hybride en 4 fois sans frais ; soit 4 mensualitĂ©s de 194,75 euros chacune.

À propos des caractéristiques principales de la Microsoft Surface Pro 7, la tablette (numéro du modèle : VDH-00003) embarque un processeur Intel Core i3-530M, 4 Go de mémoire RAM et un SSD de 128 Go ; le tout tournant sous Windows 10 Home. On retrouve également un écran exceptionnel PixelSense de 12,3 pouces (résolution 2736 x 1824 pixels) et une carte graphique Intel HD Graphics.

Côté connectique, elle dispose du Bluetooth, d’un port USB 3.0 et du Wi-Fi. La tablette a une autonomie de 10,5 heures, mesure 20 x 29,2 cm et pèse 776 grammes. Enfin, la Microsoft Surface Pro 7 possède une garantie de 2 ans et est livrée gratuitement à domicile.

Ă€ voir aussi : le top des offres Amazon des soldes d’hiver