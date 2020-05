Le superbe smartphone Elephone E10 en promotion à seulement 93,52 €

Grâce au code promo FRANCEE10, le site AliExpress vous permet d’acquĂ©rir le smartphone d’entrĂ©e de gamme Elephone E10 Ă seulement 93,52 € au lieu de 121,58 € en temps normal. EquipĂ© d’un Ă©cran de 6,5 pouces et fonctionnant sous Android 10, il est disponible deux coloris : noir et vert.

Le site AliExpress vous propose un code promo qui permet d’obtenir le smartphone d’entrĂ©e de gamme E10, rĂ©alisĂ© par le fabricant chinois Elephone, Ă un très bon prix. Il s’agit d’un smartphone plutĂ´t bien Ă©quipĂ©, malgrĂ© son petit prix. Et son design est particulièrement sĂ©duisant, avec son dos en verre dotĂ© de bords incurvĂ©s.

L’Elephone E10 embarque un Ă©cran LCD de 6,5 pouces, qui supporte une dĂ©finition de 1 560 x 720 Pixels, suffisante pour regarder des vidĂ©os en streaming, jouer, surfer sur le Web ou pour utiliser des applications multimĂ©dia. L’Ă©cran comporte une encoche en forme de goutte d’eau, qui abrite le capteur photo frontal de 13 mĂ©gapixels.

Le smartphone fonctionne sous Android 10. Il intègre un processeur MediaTek Helio P22, qui exploite huit coeurs cadencĂ©s Ă 2 GHz. Le E10 possède Ă©galement 4 Go de mĂ©moire ainsi que 64 Go d’espace de stockage. Bon point, un lecteur de cartes mĂ©moire microSD permet d’augmenter cette capacitĂ© de 256 Go au maixmum.

Le reste de l’Ă©quipement comprend un lecteur d'empreintes digitales, placĂ© sur la tranche, ainsi que quatre capteurs photo : le capteur principal de 48 Mpixels, un grand angle de 13 Mpixels, un capteur de 2 Mpixels pour les effets de profondeur et un dernier de 5 Mpixel pour le mode macro.

Pratique, le smartphone intègre deux emplacements SIM (en plus d’une Ă©ventuelle carte microSD) et un port port USB de type C. Enfin, sa batterie de 4 000 mAh assure une autonomie pouvant aller jusqu’Ă deux jours.

Cet article est une publication sponsorisée par Elephone.