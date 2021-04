Superbe offre sur le réveil connecté Lenovo Smart Clock

Si vous souhaitez acquérir un réveil connecté, le bon plan que propose l'enseigne Boulanger pourrait vous séduire. Alors qu'il est généralement commercialisé au tarif conseillé de 89,99 €, le Lenovo smart Clock fait l'objet d'une réduction de 50 euros permettant de s'en équiper pour seulement 39,99 €.



Boulanger propose la meilleure offre du moment pour s'équiper du réveil connecté Lenovo Smart Clock : l'enseigne française l'affiche à un prix que l'on a déjà vu lors du Black Friday : 39,99 € au lieu de 89,99 € en moyenne. Victime de son succès, il est cependant possible de l'acheter à ce tarif avantageux en retrait en magasin. Vous pouvez donc tout de même le réserver en ligne pour être sûr de l'avoir.

Ce réveil connecté peut également faire office d'assistant vocal. Même s'il est à la base conçu pour être utilisé comme réveil. Son design lui permet de facilement trouver sa place sur une table de chevet ou sur toute autre surface. Il embarque un écran tactile de 4 pouces (résolution 480 x 800 pixels).

On retrouve l'assistant vocal de Google qui vous permet de lui poser des questions et lui demander d’exécuter tout un tas de tâches. Programmer une alarme, écouter la musique, vérifier l’heure de votre prochaine réunion, contrôler votre maison connectée et bien plus encore. Un vrai assistant vocal à l'instar des écrans connecté Echo Show d'Amazon.

Il est en outre compatible avec le Bluetooth 5.0 et le Wifi. Ses dimensions sont de 7,5 x 11,3 x 7,9 cm pour un poids de 328 grammes. Enfin, le Lenovo Smart Clock est fourni avec un adaptateur secteur et un câble USB 2.0.