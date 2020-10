Superbe offre sur les écouteurs FreeBuds Pro avec un bracelet Band 4 Pro

Dans le cadre de la sortie récente des FreeBuds Pro, Cdiscount propose à ses clients d'acquérir la paire d'écouteurs de la marque Huawei avec un bracelet connecté Band 4 Pro. L'ensemble y est vendu sous les 180 euros. Zoom sur ce nouveau deal !

Dévoilés au début du mois de septembre dernier, les FreeBuds Pro de Huawei font l'objet d'un bon plan chez Cdiscount.

Véritables concurrents des célèbres AirPods Pro d'Apple, les écouteurs du constructeur chinois sont vendus avec un bracelet Band 4 Pro à exactement 179,01 euros sur le site marchand français. Grâce à cet achat, les clients Cdiscount feront une économie de 80 euros puisque les écouteurs sont au prix de 199,99 euros en temps normal et le bracelet est au tarif de 59,99 euros.

Pour en revenir aux écouteurs, les Huawei FreeBuds Pro, qui sont fournis avec 3 embouts (taille S, M ou L), embarquent environ 4 heures d'appels vocaux ou environ 7 heures de lecture de musique en continu grâce à une seule charge de seulement 40 minutes. Chaque oreillette possède trois microphones équipés de la technologie de réduction du bruit d'appel, qui permet l'annulation du bruit de fond et des bruits environnants jusqu'à 40 dB. Quant au Band 4 Pro, le bracelet connecté possède un écran tactile AMOLED de 0,95 pouce. Il dispose d'un capteur de mouvement intelligent, d'un accéléromètre, d'un gyroscope, du GPS, d'un cardiofréquencemètre et d'un tracker de sommeil. Fonctionnant avec les smartphones tournant sous Android et iOS, l'objet connecté a 7 jours d'autonomie maximale.