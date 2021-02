Superbe chute de prix sur le Samsung Galaxy A31

Si vous avez l'intention de vous procurer un smartphone de la marque Samsung à un bon prix, sachez que le Galaxy A31 passe sous la barre des 190 euros sur le site Cdiscount. Focus sur ce nouveau bon plan !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Dévoilé au grand public en mars 2020, le Samsung Galaxy A31 du constructeur coréen est en promotion chez Cdiscount.

Au cours d'une durée indéterminée, le site marchand français propose le Galaxy A31 à exactement 189 euros au lieu de 199 euros ; soit une réduction de 10 euros grâce au coupon 10EUROS (à saisir durant l'étape du panier). Deux coloris au choix sont suggérés : le noir et le bleu.

À propos des caractéristiques du smartphone, le Samsung Galaxy A31 est équipé d'un écran panoramique de 6,4 pouces avec un format d'affichage en Full HD+ et une définition de 2340 x 1080 pixels. On retrouvera aussi le système d'exploitation mobile Android, un processeur Octo-core, une mémoire vive de 4 Go de RAM, un espace de stockage de 64 Go (extensible jusqu'à 512 Go via carte microSD) et une batterie de 5000 mAh. La partie photo est composée d'un capteur principal de 48 + 8 + 5 + 5 MP et d'un capteur frontal de 20 MP. Concernant les dimensions et le poids, le smartphone mesure 15.93 x 7.31 x 0.86 cm et pèse 185 grammes.