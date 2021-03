Mi 10T Pro : le smartphone de Xiaomi est à un super prix chez Orange

Pendant près de deux semaines, le Mi 10T Pro est à un super prix sur la boutique en ligne Orange. Avec une remise immédiate de 150 euros de la part de l'opérateur, le smartphone de Xiaomi passe sous la barre des 450 euros. Une bonne affaire à ne pas rater en vue du printemps 2021 !

Dévoilé en même temps que le Mi 10T et le Mi 10T Lite à la fin du mois de septembre 2020, le Xiaomi Mi 10T Pro compatible avec la 5G fait l'objet d'un bon plan chez Orange.

Ainsi, jusqu'au mercredi 17 mars 2021 inclus, le smartphone du constructeur chinois est à 449 euros au lieu de 559 euros, soit 150 euros de moins par rapport au prix conseillé sur la boutique en ligne de l'opérateur. Pour cette offre promotionnelle, seul le coloris noir du téléphone est disponible et la livraison se fait gratuitement.

À propos des points forts du téléphone, le Mi 10T Pro est équipé d'un écran AMOLED en Full HD+ de 6,67 pouces avec un verre Gorilla Glass 5, un ratio 20:9 et un taux de rafraichissement à 144 Hz. Le smartphone est également doté d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 5000 mAh compatible recharge rapide et sans fil ainsi que du système d'exploitation mobile Android. La partie photo se compose d'un triple capteur de 108 MP + 13 MP + 5 MP et d'un capteur frontal de 20 MP. Pour en savoir davantage sur le téléphone, n'hésitez surtout pas à jeter un oeil sur notre article associé au test du Xiaomi Mi 10T Pro.