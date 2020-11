Envie d’une TV Android de 50 pouces à un super prix ? Profitez vite de ce bon plan Cdiscount !

Vous avez l'intention d'acquérir une TV Android de 50 pouces à l'occasion des fêtes de fin d'année ? Profitez vite de ce bon plan Cdiscount où le site marchand français propose cette TV LED 4K UHD de Continental Edison à un super prix.

Alors que les modèles 43″ et 65″ de la TV 4K Xiaomi Mi TV 4S sont toujours en promotion, voici une belle affaire pour ceux et celles qui souhaitent une TV de 50 pouces.

Ainsi, ce téléviseur tournant sous le système Android de la marque Continental Edison est vendu en ce moment au prix de 275,99 euros sur le site Cdiscount. Pour information, des frais de port à hauteur de 9,99 euros (minimum) sont appliqués dans le cas d'une livraison en point relais.

Pour moins de 300 euros, vous avez donc une TV à rétroéclairage par LED d'une diagonale de 125,5 cm qui est équipée de la technologie Smart TV. Du côté de la connectique, on retrouvera 3 ports HDMI, un port réseau, une entrée audio/vidéo composite, 2 ports USB 2.0, une entrée VGA, une sortie audio numérique (coaxial) et une prise pour le casque. Concernant le système audio, le téléviseur est doté de deux haut-parleurs de 8 watts chacun (soit un total de 16 watts). Enfin, la TV peut lire les formats audio (MP3, WAV, AAC, M4A), les formats vidéo (MPEG-4, AVI, MKV, MOV, VOB, TS, DAT, TP, TRP, MPG) et les formats d'images comme le BMP, le PNG, le MPO et le JPEG.

