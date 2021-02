Super prix sur cette TV Android 4K Ultra HD de 70 pouces chez Cdiscount

Voici une belle affaire pour ceux et celles qui recherchent une TV Android 4K Ultra HD de 70 pouces à un super prix. À l'occasion des soldes d'hiver 2021, Cdiscount propose ce téléviseur Continental Edison CELED70SA220B7 à moins de 500 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est dans le cadre de la 2ème démarque des soldes d'hiver 2021 que le site Cdiscount permet de faire une économie de 300 euros sur l'achat d'une TV de 70 pouces compatible Android TV.

Ainsi, jusqu'à ce dimanche 7 février 2021 à 11 heures, la TV Android 4K Ultra HD Continental Edison CELED70SA220B7 est à exactement 499,99 euros au lieu de 799,99 euros. La réduction s'effectue en deux parties : une remise immédiate de 150 euros de la part du site marchand et un rabais supplémentaire de 150 euros avec le code TV150 qui est à saisir durant l'étape du panier. Pour information, des frais de port à hauteur de 9,99 euros (minimum) sont appliqués dans le cas d'une livraison en point relais.

Avec ce modèle signé Continental Edison, vous avez une TV à rétroéclairage par LED (d'une diagonale de 176,5 cm) qui est équipée du système Android TV et de la technologie HDR 10. Du côté de la connectique, on retrouvera 4 ports HDMI, un port réseau, 3 ports USB 2.0, le Bluetooth 5.0 et une sortie audio numérique (optique). Concernant le système audio, le téléviseur est doté de deux haut-parleurs de 10 watts chacun (soit un total de 20 watts). Enfin, la TV peut être contrôlée par la voix grâce à sa compatibilité avec le Google Assistant.