Super prix sur le Samsung Galaxy S20+, un bon plan à saisir tout de suite !

Cdiscount profite des soldes d'hiver 2021 pour proposer le Samsung Galaxy S20+ à un super prix. Le puissant smartphone de la marque coréenne passe en effet sous la barre des 680 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Poursuivons notre série de bons plans associée aux bonnes affaires sur Cdiscount. Après le Samsung Galaxy A51 sous les 255 euros et le Realme 6 à moins de 140 euros, place à un nouveau deal de l'univers de la téléphonie.

En ce moment, le Samsung Galaxy S20+ (variante 4G, coloris gris) est vendu sur le site marchand français au tarif de 679 euros. Il s'agit plutôt d'un bon prix puisque le téléphone du géant coréen était à 1009 euros durant sa première commercialisation. Avec cet achat, vous faites donc une économie de 330 euros.

Du côté de ses caractéristiques, le Galaxy S20+ de Samsung est un smartphone équipé d'un écran Infinity-O Dynamic AMOLED de 6,7 pouces avec un format d'affichage en QHD+ et une définition de 3200 x 1440 pixels. Le téléphone est également doté d'un processeur Samsung Exynos 990, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go extensible jusqu'à 1 To via microSD, d'une batterie de 4500 mAh compatible charge rapide et du système d'exploitation mobile Android. La partie photo se compose d'un quadruple capteur de 64 + 12 + 12 + 0,3 MP et d'un capteur frontal de 10 MP. Besoin de plus d'infos sur le smartphone ? N'hésitez pas à jeter un oeil sur notre article consacré au test du Samsung Galaxy S20+.