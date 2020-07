Besoin d’une montre connectée ? La Galaxy Watch Active est à un super prix chez Orange

À la recherche d’une montre connectée en promotion ? Profitez de ce bon plan pour vous procurer la Galaxy Watch Active à un super prix chez Orange. Focus sur cette nouvelle offre intéressante !

À seulement quelques jours des soldes d’été 2020, les bonnes affaires continuent sur la boutique en ligne Orange. Après les smartphones Oppo A9 et Oppo Reno 2, c’est au tour d’une montre connectée de faire l’objet d’une jolie baisse de prix.

Ainsi, la Samsung Galaxy Watch Active est vendue à 149,99 euros au lieu de 249,99 euros. Cette offre promotionnelle s’inscrit dans le cadre de d’une vente prenant fin le mercredi 22 juillet 2020 et ce, dans la limite des stocks disponibles. À titre d’information, deux coloris sont proposés pour l’objet connecté : le noir et le rose.

Du côté des caractéristiques, la Galaxy Watch Active est équipée d’un écran Super AMOLED Full Color AOD (avec Gorilla Glass), de la certification IP68 (lui permettant d’être étanche jusqu’à 50 mètres), du Bluetooth 4.2 et du Wi-Fi b/g/n. Compatible avec les smartphones sous Android 5.5 (et versions ultérieures) ou sous iOS 9.0 (et versions ultérieures), la montre connectée dispose pas mal de fonctionnalités comme les SMS ; les notifications des réseaux sociaux ; la consultation des appels, des e-mails et du calendrier ; ou encore les widgets personnalisables.

