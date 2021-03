Galaxy S20 FE : le smartphone 5G est à un super prix à la Fnac

Le Galaxy S20 FE devient de plus en plus abordable grâce à ce nouveau bon plan. La version 5G du smartphone de Samsung est effectivement proposée à un super prix sur le site de la Fnac. Tous les détails de la nouvelle offre sont à consulter dans la suite de l'article.

Alors qu'il est encore possible d'avoir le modèle 4G à moins de 460 euros, le Samsung Galaxy S20 FE compatible 5G est proposé 50 euros plus cher à la Fnac.

Ainsi, au cours d'une durée indéterminée, le Galaxy S20 FE est à 609 euros au lieu de 759 euros. La réduction de 150 euros s'effectue en deux fois : une remise immédiate de 50 euros de la part du site marchand et un rabais de 100 euros grâce au retrait en magasin Fnac. Mais ce n'est pas tout ! le smartphone de Samsung voit son prix de revient à 509 euros par l'intermédiaire d'une ODR de 100 euros qui est valable jusqu'au 30 avril 2021. Et pour aller plus loin, le tarif du téléphone peut encore diminuer avec les e-cartes Jackpot qui doivent être utilisées avant le 31 mars prochain.

Pour en revenir au Samsung Galaxy S20 FE (modèle 5G), le smartphone est doté d'un écran Infinity-O Super AMOLED en Full HD+ de 6,5 pouces, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To par carte microSD), d'une batterie de 4500 mAh et du système d'exploitation mobile Android. La partie photo est composée d'un capteur frontal de 32 MP et d'un triple capteur principal de 12 + 12 + 8 MP. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter nos articles consacrés à la prise en main et au test du Samsung Galaxy S20 FE.