Le Samsung Galaxy Note 20 est à un super prix chez Leclerc, profitez-en vite !

Vous souhaitez vous procurer le Galaxy Note 20 à un super prix ? Cela tombe bien puisque Leclerc propose le smartphone de la marque Samsung à exactement 663,10 euros pendant une durée limitée. Dans cet article, nous vous expliquons comment obtenir le tarif indiqué.

Vous avez exactement jusqu'au samedi 14 novembre 2020 pour profiter d'un très bon prix sur l'achat du Samsung Galaxy Note 20 sur le site high-tech de l'enseigne Leclerc.

Affiché à 959 euros, le smartphone du géant coréen voit son tarif diminuer à 759 euros ; soit une remise de 200 euros de la part de Leclerc. Cette somme ira directement sur la cagnotte du client porteur de la carte de fidélité. Mais ce n'est pas tout ! Il est possible d'optimiser l'achat en demandant un remboursement de 10% sur le prix de vente initial du produit par l'intermédiaire d'une ODR. Grâce à ce remboursement, une réduction de 95,9 euros est appliquée et le Galaxy Note 20 revient alors à 663,10 euros.

Concernant les caractéristiques du Galaxy Note 20, le smartphone de Samsung est équipé d'un écran 6,7″ Infinity-O AMOLED 19,5:9 (définition de 2400 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement à 60 Hz) d'un processeur Exynos 990 (7nm), d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'une batterie de 4300 mAh et du système d'exploitation mobile Android 10. La partie photo se compose d'un capteur avant de 10 MP et d'un triple capteur de 64 + 12 + 12 MP. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours consulter notre article consacré au test du Samsung Galaxy Note 20.