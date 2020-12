Le réveil connecté Lenovo Smart Clock à un super prix pour Noël

Voici une idée cadeau de Noël à quelques jours des fêtes de fin d’année ! La Fnac et Darty permettent à leurs clients respectifs de se procurer le réveil connecté Lenovo Smart Clock à un super prix.

Le Black Friday et le Cyber Monday ont récemment pris fin mais il est encore possible de faire de bonnes affaires à l’approche de Noël.

Ainsi, la Fnac et Darty se sont associés pour proposer le réveil connecté Lenovo Smart Clock à seulement 39,99 euros ; soit 50 euros de moins par rapport à son prix de vente conseillé. Cette offre promotionnelle est valable jusqu’au 31 décembre 2020 et ce, dans la limite des stocks disponibles.

Idéal pour être posé sur une table de nuit, le Lenovo Smart Clock est équipé d’un écran tactile de 4 pouces (résolution 480 x 800 pixels). Avec l’aide de l’assistant Google intégré, vous pouvez poser vos questions et lui demander d’exécuter des tâches comme programmer un réveil, écouter la musique, vérifier l’heure de votre prochaine réunion, contrôler votre maison connectée et bien plus encore. Compatible avec le Bluetooth 5.0 et le Wifi, l’objet connecté mesure 7,5 x 11,3 x 7,9 cm et affiche un poids de 328 grammes. Enfin, le Lenovo Smart Clock est fourni avec un adaptateur secteur et un câble USB 2.0.