Super prix pour ce PC portable Gamer Acer avec une GeForce RTX 2060 !

Un PC portable Gamer Acer avec une GeForce RTX 2060 fait l’objet d’un super bon plan chez Cdiscount. Le Nitro AN517-51-57TK qui possède une très bonne configuration est affiché sous les 1000 euros. Focus sur cette nouvelle bonne affaire !

Si vous désirez acheter un PC portable Gamer de 17 pouces, sachez que le site Cdiscount propose en ce moment une affaire plutôt intéressante pour acquérir le Nitro AN517-51-57TK de la marque Acer. Il est effectivement vendu à exactement 999,99 euros (frais de port inclus avec la livraison standard en point relais).

Proposé dans un coloris noir vitreux, le PC portable dispose d’un écran Full HD de 17,3 pouces (avec une résolution de 1920 x 1080 pixels). Il embarque une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 et un processeur Intel Core i5 (9ème génération) 9300H / 2.4 GHz couplé à 16 Go de mémoire RAM. La partie stockage est assurée par un SSD de 512 Go.

Pour la connectique, on retrouve le Bluetooth 5.0, le Wifi 802.11a/b/g/n/a, un port USB-C 3.1 Gen 1, un port USB 3.0 (charge avec alimentation coupée), un port USB 3.0, un port USB 2.0, un port HDMI, un port LAN et une prise combo casque/microphone. Le tout tourne sous le système d’exploitation Windows 10 Edition Familiale 64 bits.

