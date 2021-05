Super prix sur le pack Samsung Galaxy S21 + écouteurs Galaxy Buds Pro

Profitez vite de ce bon plan Cdiscount pour vous procurer en promotion un pack contenant le Samsung Galaxy S21 et les écouteurs Galaxy Buds Pro. L'ensemble est vendu à exactement 749 euros. Tous les détails de ce nouveau deal sont à consulter dans la suite de l'article.

Alors que de nombreuses offres promotionnelles ont vu le jour à l'occasion des bons plans French Days 2021, un pack intéressant fait l'objet d'un super prix chez Cdiscount.

Actuellement, le pack Samsung comprenant le smartphone Galaxy S21 et les écouteurs Galaxy Buds Pro est à 849 euros. Jusqu'au 14 juin prochain, le prix du pack descend à 749 euros grâce au coupon 100S21FAMILY qui est à saisir durant l'étape du panier. L'offre est réservée pour les 200 premiers utilisateurs du code promotionnel.

Concernant les principales caractéristiques des deux produits, le Samsung Galaxy S21 est doté d'un écran Dynamic AMOLED 2X en Full HD+ de 6,2 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Exynos 2100 (5nm), d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'une batterie de 4000 mAh compatible avec la recharge rapide 25W et la recharge sans fil Qi 15W et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche One UI 3.1. Quant aux Galaxy Buds Pro, les écouteurs sans fil bénéficient de la technologie de réduction de bruit active, d'une autonomie maximale de 13 heures, d'un micro intégré, de commandes tactiles et de l'indice de protection contre l'immersion provisoire dans l'eau jusqu'à 1 mètre.