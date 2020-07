Super prix pour ce pack Samsung Galaxy A51 + enceinte JBL Go 2 (via ODR)

Le Samsung Galaxy A51 fait l’objet d’un bon plan chez Boulanger ! Ce bon smartphone de Samsung est proposé dans un pack avec l’enceinte nomade JBL Go 2 à bon prix de revient par l’intermédiaire d’une réduction cumulée à une offre de remboursement.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous avez raté la précédente offre sur le Samsung Galaxy A51 chez Electro Dépôt, voici une nouvelle occasion de vous rattraper du côté de l’enseigne en ligne Boulanger. Ce nouveau bon plan concernant ce smartphone de chez Samsung permet de l’acquérir avec une enceinte JBL Go 2 à un prix de revient de 299 euros au lieu de 349 euros. Les 50 euros de différence sont offerts en différé par le biais d’une offre de remboursement valable pour un achat jusqu’au 31 juillet 2020, les conditions de cette ODR sont à retrouver ici.

Par rapport à des achats séparés, le prix du Samsung Galaxy A51 revient à 264 euros (soit 5 euros de moins en comparaison au tarif du produit chez Red by SFR) puisque la JBL Go 2 est à 35 euros sur le site officiel du constructeur.

Pour en revenir au Samsung Galaxy A51 que nous avons testé, il s’agit d’un smartphone disposant d’un écran Full HD+ de 6,5 pouces (résolution 2400 x 1080px), d’un processeur Exynos 9611, du système d’exploitation mobile Android (avec une surcouche Samsung One UI 2), d’une mémoire vive de 4 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu’à 512 Go) et d’une batterie de 4000 mAh compatible charge rapide.