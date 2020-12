Super prix sur ce pack Logitech volant G29 + levier de vitesse + abonnement PS Plus 3 mois

Voici un bon plan qui risque d’intéresser les possesseurs d’une console PS4 ! Sur Cdiscount, il est possible de se procurer un pack comprenant le volant G29 Logitech accompagné de son levier de vitesse et un abonnement de 3 mois au programme PlayStation Plus. Le tout pour moins de 220 euros seulement.

Afin d’occuper les joueurs durant les prochaines vacances de Noël, Cdiscount propose un pack intéressant qui inclut notamment le Logitech G29 Driving Force.

En effet, le site marchand français met en vente pour exactement 219,99 euros le fameux volant de course G29 Driving Force avec pédales, le levier de vitesse Shifter et un abonnement de 3 mois au programme PlayStation Plus. Pour information, les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile dans le cadre d’une commande supérieure ou égale à 25 euros.

Compatible sur les consoles PlayStation et sur PC, le G29 Driving Force de la marque Logitech est un volant revêtu de cuir qui a été conçu pour un rendu réaliste du pilotage. Le volant embarque un retour de force à deux moteurs et un système à engrenages hélicoïdaux silencieux. Cela permet aux joueurs de ressentir la conduite de manière précise. Le Logitech G29 Driving Force dispose d’une rotation de blocage à 900 degrés. Enfin, les pédales séparées intègrent la commande des gaz, des pédales d’embrayage et de freins.

