Bon plan : super prix sur ce pack Echo Dot 3 + 2 ampoules Philips Hue White

Vous avez l'intention de vous lancer prochainement dans le monde des objets connectés ? Grâce à ce bon plan Boulanger, profitez de 40% de réduction sur un pack comprenant l'assistant Echo Dot 3 d'Amazon et 2 ampoules Philips Hue White.

Les objets connectés sont à l'honneur en cette période de fin d'avril 2021. Après le Lenovo Smart Clock Essential sur le site Darty, c'est au tour d'un pack contenant notamment l'Echo Dot 3 de faire l'objet d'un bon plan.

Le deal en question concerne un bundle qui comprend l'assistant vocal Amazon Echo Dot 3 et 2 ampoules connectées Philips Hue White E27. L'ensemble est vendu au prix de 41,99 euros seulement au lieu de 69,99 euros chez Boulanger ; soit une remise immédiate de 28 euros de la part du site marchand.

Pour en revenir au pack, l'assistant vocal Echo Dot 3 d'Amazon est équipé d'un haut-parleur et est connecté avec Alexa. Il est possible de demander de la musique, des nouvelles ou encore des informations. Vous pouvez également appeler toute personne qui possède un appareil Echo ou l'application Alexa, et contrôler les appareils connectés compatibles par simple commande vocale. De leur côté, les deux ampoules LED fonctionnent avec l’application de contrôle Philips Hue Bluetooth ou par l'intermédiaire du pont Hue (non fourni). Elles délivrent une lumière blanche de haute qualité et vous pouvez contrôler la lumière de vos pièces via cette appli ou les assistants vocaux.