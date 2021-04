Super prix sur ce pack console Nintendo Switch avec Sports Party

C'est peut-être le bon moment de craquer sur un pack Nintendo Switch en promotion ! Chez Cdiscount, la console de jeu portable avec Sports Party est à moins de 285 euros avec un code promotionnel que l'on vous invite à découvrir dans la suite de l'article.

Cdiscount profite du dernier week-end du mois d'avril 2021 pour permettre à ses membres de bénéficier d'une remise de 25 euros dès 249 euros d'achat.

Ainsi, le site marchand français propose ce pack comprenant la console Nintendo Switch et le jeu dématérialisé Sports Party au tarif de 284,99 euros au lieu de 309,99 euros. Afin d'obtenir le prix réduit, il faut saisir le coupon 25EUROS au cours de l'étape de la commande. Les frais de port sont offerts dans le cas d'une livraison à domicile ou d'un retrait en point relais.

Le pack est aussi composé d'une paire de manettes Joy-Con rouge/bleu néron, d'un support Joy-Con, d'une station d'accueil Nintendo Switch, d'un câble HDMI, d'un adaptateur secteur Nintendo Switch, d'une paire de dragonnes Joy-Con et d'un support de recharge. Quant à Sports Party, le jeu vidéo vous emmène au bord de la mer, où la plage côtoie la montagne, pour découvrir 6 sports de plein air. Frisbee, Jet Ski, Basketball, Golf, Skateboarding et Beach Tennis sont à votre disposition. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le jeu, voici un aperçu.