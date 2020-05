Super prix pour ce pack connecté Google Nest Hub / Philips Hue

Faites des Ă©conomies avec ce pack comprenant l’assistant vocal Google Nest Hub et le kit de dĂ©marrage Philips Hue. Ce bundle qui intĂ©ressera forcĂ©ment les fĂ©rus d’objets connectĂ©s est actuellement proposĂ© en promotion chez Darty.

Alors qu’il est encore possible de se procurer 7 produits Philips Hue / Google Ă 179,99 euros chez Boulanger, Darty suggère sur son site un pack similaire pour 10 euros de moins. Cet ensemble que nous vous proposons est affichĂ© au prix de 169,99 euros.

Le pack connectĂ© en question se compose de l’enceinte Google Nest Hub et d’un kit de dĂ©marrage Philips Hue contenant 2 ampoules connectĂ©es White & Color, un pont et la tĂ©lĂ©commande nomade Dim Switch. Ă€ titre d’information, seul le retrait en magasin Darty est possible pour le pack (Ă l’heure oĂą nous rĂ©digeons ce post).

CommercialisĂ© en France durant l’étĂ© 2019, le Google Nest Hub est une enceinte intelligente dotĂ©e de l’assistant Google. Il permet de contrĂ´ler des appareils et des Ă©quipements connectĂ©s grâce Ă l’écran tactile de 7 pouces. DotĂ© du Wi-Fi et du Bluetooth, l’utilisateur peut visionner des photos, Ă©couter de la musique et regarder des vidĂ©os. Pour en savoir plus, vous pouvez toujours consulter notre test du Nest Hub de Google.