Profitez de ce super prix sur l’Oppo A9 2020 (le concurrent du Xiaomi Redmi Note 8 Pro)

Bon plan smartphone pour les clients Orange et Sosh ! Au cours d’une durĂ©e limitĂ©e, il est possible de se procurer l’Oppo A9 2020 Ă un super prix. Tous les dĂ©tails de cette nouvelle offre sont Ă consulter dans la suite de l’article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN CHEZ ORANGE

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN CHEZ SOSH

En ce dĂ©but de semaine, les tĂ©lĂ©phones du constructeur Oppo sont Ă prix rĂ©duits chez les revendeurs français. Après l’Oppo Reno 2 et l’Oppo A5, c’est au tour du A9 2020 d’ĂŞtre victime d’une baisse de tarif chez Orange et Sosh.

Ainsi, les clients de l’opĂ©rateur français et de sa filiale low-cost peuvent se procurer le Oppo A9 2020 aux prix respectifs de 169,90 euros et de 169 euros sur les deux boutiques en ligne. Cette offre promotionnelle s’inscrit dans le cadre d’une vente prenant fin le 19 mai 2020. Afin d’obtenir le tarif, il faudra remplir une offre de remboursement d’une valeur de 30 euros qui, quant Ă elle, est valable jusqu’au 23 juin 2020. Toute les modalitĂ©s de l’ODR sont Ă consulter ici ou lĂ .

VĂ©ritable concurrent du Xiaomi Redmi Note 8 Pro, le Oppo A9 2020 est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran LCD de 6,5 pouces (rĂ©solution de 1600 x 720 pixels), d’un processeur Snapdragon 665, d’une mĂ©moire vive de 4 Go de RAM, d’une batterie de 5000mAh et d’un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu’Ă 256 Go par carte microSD). Pour la photo, on retrouvera un capteur principal de 48 + 8 + 2 + 2 MP et un capteur secondaire de 16 MP.