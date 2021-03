Bon plan Oppo Reno 10x Zoom : super prix sur l’excellent smartphone chez Cdiscount

Profitez de ce bon plan smartphone pour acquérir en promotion l'excellent Reno 10x Zoom. Au cours d'une durée indéterminée, Cdiscount propose le téléphone de la marque Oppo à moins de 300 euros. On fait le point sur cette nouvelle offre dans la suite de l'article.

Après le Samsung Galaxy A51 avec une enceinte JBL Go 3, le OnePlus 8T à un prix inédit et le Realme 6 Pro sous les 230 euros, place à une bonne affaire sur un téléphone de la marque Oppo.

En ce moment, l'enseigne française Cdiscount permet à ses membres de se procurer le Oppo Reno 10X Zoom à exactement 299 euros au lieu de 699 euros ; soit une remise immédiate de 400 euros de la part du site e-commerce. Deux coloris au choix sont suggérés (noir de Jais et vert Océan) et les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile.

À propos des caractéristiques du smartphone, le Oppo Reno 10X Zoom est doté d'un écran AMOLED de 6,6 pouces (définition de 1080 x 2340 pixels), du système d'exploitation mobile ColorOS 6 basé sur Android 9, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 855, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go et d'une batterie de 4065 mAh. Du côté de l'APN, on retrouve un capteur principal de 48 + 13 + 8 MP et un capteur frontal de 16 MP. Besoin de plus d'informations sur le smartphone ? N'hésitez pas à jeter un oeil sur notre article consacré à la prise en main du Oppo Reno 10X Zoom.