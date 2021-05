Le OnePlus 8T profite d’un super prix avec des écouteurs offerts !

Profitez vite de ce super deal pour vous procurer en promotion le OnePlus 8T. Pendant une durée indéterminée, le smartphone compatible 5G (avec des écouteurs offerts) bénéficie d'un super prix avec un code promotionnel que l'on vous invite à découvrir dans la suite de l'article.

Après le Oppo Find X3 Neo avec 100 euros de réduction et le Pixel 4a à prix réduit, voici un autre bon plan sur un smartphone 5G.

Actuellement, le très bon OnePlus 8T disponible dans sa variante 8/128 Go et en deux coloris au choix est à 499 euros au lieu de 599 euros. Le prix du smartphone peut diminuer à 449 euros avec le code 8TOFF50 qui permet d'obtenir 50 euros de réduction. Avec cet achat, des écouteurs sont offerts par le constructeur.

À propos de ses principales caractéristiques, le OnePlus 8T est doté d’un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels (402 ppi), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une batterie de 4 500 mAh compatible Warp Charge 65 (10V/6.5A) et du système d'exploitation OxygenOS basé sur Android 11. Du côté de la photo, il est équipé d'un quadruple capteur arrière de 48 + 16 + 5 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP. Besoin de plus d’informations ? N'hésitez pas à jeter un oeil à notre article consacré au test du OnePlus 8T.