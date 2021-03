La Honor Watch Magic est à un super prix, vite !

Profitez d'une vente flash sur le site officiel de Honor pour vous procurer la Watch Magic. La montre connectée du constructeur chinois est en effet proposée sous la barre des 60 euros. On fait le point sur cette offre dans la suite de l'article.

Alors que la 2ème version de la montre connectée a récemment soufflé sa première bougie, la Honor Watch Magic fait l'objet d'une promotion à l'occasion de l'arrivée du printemps 2021.

Jusqu'à ce mardi 30 mars inclus, l'objet connecté du constructeur chinois disponible en deux modèles (Meteorite Black et argent) est à 69,90 euros au lieu de 199,90 euros. La Watch Magic peut descendre au prix de 59,90 euros grâce à 10 euros de remise additionnelle avec un code promotionnel obtenu en se connectant ou en s'inscrivant sur le site officiel de Honor.

Idéale pour les sportifs et les sportives, la Honor Watch Magic est compatible avec 9 différents modes sport dont l'alpinisme, la course en intérieur et en extérieur, le vélo ou encore la natation. Du côté de ses caractéristiques, la montre connectée est équipée d'un écran AMOLED tactile de 1,2 pouce (390 x 390 pixels, 326 PPI), d'une mémoire de 128 Mo, d'une autonomie de 7 jours (pour un temps de charge de 2 heures) et d'une résistance à l'eau 5ATM jusqu'à 50 mètres de profondeur. L'objet connecté dispose de diverses fonctionnalités comme le capteur cardiaque en continu, le suivi du sommeil, la notification sur l'écran ou bien le tracker d'activité.

