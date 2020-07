L’excellente enceinte Libratone Too est à un super prix chez la Fnac

L’enceinte sans fil Libratone Too fait l’objet d’une belle affaire sur le site de la Fnac.com. Elle y est vendue sous la barre des 50 euros.

Il s’agit probablement de l’un des meilleurs prix constatés jusqu’à maintenant pour cette enceinte Libratone Too. La Fnac la propose dans un coloris graphite pour 49,99 euros ; soit près de 50 euros de moins par rapport à d’autres sites marchands. Grâce à cet achat, la Fnac offre 4 mois d’essai gratuit au service de streaming musical Deezer.

Du côté des caractéristiques, l’enceinte propose un son à 360 degrés et peut se connecter aux smartphones et aux tablettes par l’intermédiaire de la technologie sans fil Bluetooth. Compacte et facile à emporter, la Libratone Too mesure 21 cm de longueur, 5,9 cm de hauteur et 6,5 cm de largeur ; et affiche un poids de 588 grammes.

Avec sa batterie lithium-ion rechargeable, l’enceinte offre une autonomie maximale de 12 heures en continu (entre chaque charge par micro-USB) afin de profiter pleinement des morceaux musicaux préférés sans avoir à recharger l’appareil. Enfin, la Libratone Too qui peut être transportée n’importe où est étanche grâce à la norme IPX4.