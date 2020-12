Offrez-vous l’écran PC 27″ Samsung C27RG50FQU à un super prix !

Pour les fêtes de fin d'année, le site Rue du Commerce propose l'écran PC Samsung C27RG50FQU de 27 pouces à un super prix dans le cadre d'une vente flash. Le moniteur dédié au gaming est en effet à 209,99 euros. Nous vous expliquons comment obtenir le tarif indiqué dans la suite de l'article.

Les clients du site marchand français Rue du Commerce ont jusqu'au lundi 28 décembre 2020 à 1 heure précise pour profiter d'une promotion sur l'écran PC 27″ Samsung C27RG50FQU.

Le moniteur du géant coréen est à un prix de revient de 209,99 euros au lieu de 234,99 euros par le biais d'une offre de remboursement de 25 euros dont les conditions sont à voir ici. En ce qui concerne la gratuité des frais de port, il est conseillé d'aller en point retrait pour la réception du produit.

Du côté des caractéristiques, le Samsung C27RG50FQU est un moniteur incurvé 1500R de 27 pouces qui dispose d'une résolution Full HD (1920 x 1080) en 16:9 et d'un design sans bords sur 3 côtés. Compatible G-Sync, l'écran embarque une fréquence de rafraîchissement maximale de 240 Hz, une luminosité de 300 cd/m2 et un affichage fluide avec un temps de réponse de 4 ms. L'utilisateur retrouvera aussi une richesse des couleurs et larges angles de vision grâce à l'emploi de la dalle VA et surtout un meilleur confort oculaire avec le mode Eye Saver et la technologie Flicker Free. Pour la connectique, deux ports HDMI, un port DisplayPort et un port USB 3.0 sont notamment de la partie.