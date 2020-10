Super prix sur les écouteurs Xiaomi Mi True Wireless 2 grâce à ce code promo

Vous êtes à la recherche d'un bon prix sur les écouteurs Xiaomi Mi True Wireless 2 ? Le site Cdiscount fait baisser le tarif de 30% sur les produits de la marque chinoise grâce à un code promo que l'on vous invite à découvrir dans la suite de l'article.

Continuons notre série de bons plans consacrée aux bonnes affaires du moment chez Cdiscount. Après les FreeBuds Pro avec un bracelet Band 4 Pro à moins de 180 euros et le Oppo Reno 10x Zoom avec 300 euros de remise, voici une offre promotionnelle sur les Mi True Wireless 2.

Durant une période indéterminée, la paire d'écouteurs de la marque Xiaomi est à exactement 42,99 euros au lieu de 69 euros. Pour obtenir la remise de 26 euros, il faudra appliquer le coupon AFFAIRE30 lors de l'étape du panier. Le code donne droit à 30% de réduction.

À propos du produit, cette 2ème version des Mi True Wireless a été commercialisée en avril 2020. Du côté des caractéristiques, les écouteurs Xiaomi Mi True Wireless 2 disposent surtout d'une autonomie de 4 heures (14 heures avec l'étui de recharge fourni), de la connectivité Bluetooth 5.0 (portée sans fil jusqu'à 10 mètres) et d'un port de chargement en USB Type-C. Compatibles avec Android et iOS, les accessoires affichent un poids léger de 4,5 grammes chacun et sont protégés contre les poussières et les projections d'eau grâce à l'indice d'étanchéité IP54.