Game & Watch Super Mario Bros : la console Nintendo de retour à un super prix chez Carrefour

Les fans de rétrograming risquent d'approuver le bon plan qui va suivre. Actuellement, Carrefour permet à ses clients titulaires de la carte de fidélité de l'enseigne de bénéficier d'un super prix sur la console Nintendo Game & Watch Super Mario Bros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Dans le cadre d'une offre exclusive valable sur son site internet, Carrefour met en vente la Game & Watch Super Mario Bros à exactement 44,95 euros. Mais les clients possédant la carte de fidélité du magasin peuvent avoir la console rétrogaming de Nintendo à un prix de revient de 24,95 euros, grâce à une remise de 20 euros qui ira directement sur la cagnotte. La somme récoltée sur la carte de fidélité pourra être utilisée au cours d'un autre achat.

Pour rappel ou à titre d'information, la Game & Watch Super Mario Bros est sortie en novembre 2020 à l'occasion du 35ème anniversaire de Mario. Cette console donne la possibilité aux joueurs de profiter des classiques comme Super Mario Bros, Super Mario Bros The Lost Levels et une version spéciale de Ball en version Mario. La console fait également office d’horloge avec 35 animations disponibles. Enfin, elle affiche des dimensions de 1.57 x 16.99 x 13.39 cm et un poids léger de 50 grammes.