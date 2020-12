Super prix sur le casque sans fil Sennheiser HD 450BT pour le Black Friday

À la recherche d’une bonne affaire sur l’achat d’un casque à réduction de bruit ? Dans le cadre d’une vente flash, le géant Amazon permet à ses clients d’obtenir le très bon Sennheiser HD 450BT sous les 100 euros pour le Black Friday.

Poursuivons notre série de bons plans consacrée au Black Friday Amazon. Après le OnePlus 8 Pro à prix réduit, les AirPods Pro et AirPods 2 en promotion ainsi que le SSD SanDisk SSD Plus 2 To sous les 155 euros, voici une belle affaire sur un casque sans fil.

Jusqu’à ce soir, à 23h59 précises, le Sennheiser HD 450BT est au tarif de 99 euros au lieu de 179 euros (frais de port inclus). Pour cette offre, deux coloris du casque sont proposés : le noir et le blanc.

En ce qui concerne les caractéristiques principales du Sennheiser HD 450BT, il s’agit d’un casque sans fil de type Circum-Auriculaire qui bénéficie notamment du Bluetooth 5.0 et de la technologie de réduction active du bruit. Au niveau de l’autonomie, le HD 450BT de Sennheiser embarque une autonomie maximale de 30 heures grâce à sa batterie rechargeable (compatible chargement rapide) par USB-C. On retrouvera enfin un bouton d’assistant vocal pour une interaction avec Siri et Google Assistant.