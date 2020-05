La carte mémoire microSDXC SanDisk Ultra de 400 Go à un super prix chez Amazon

Ă€ la recherche d’une carte mĂ©moire avec une grosse capacitĂ© de stockage ? Actuellement, Amazon France propose de se procurer la microSDXC SanDisk Ultra de 400 Go Ă un super prix. C’est le moment d’en profiter !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors qu’il est encore possible d’acquĂ©rir la carte microSD SanDisk Extreme 400 Go Ă -26%, le gĂ©ant du commerce en ligne met en vente la SanDisk Ultra pour la mĂŞme capacitĂ© de stockage Ă exactement 63,86 euros.

Il s’agit d’un très bon tarif puisque, Ă titre de comparaison, les modèles 200 Go, 256 Go et 512 Go sont respectivement vendus Ă 35,89 euros, 42,99 euros et 105,99 euros sur la plateforme française Amazon. Pour information, la livraison standard est gratuite Ă domicile pour toute commande de la carte mĂ©moire.

Cette carte mĂ©moire (rĂ©fĂ©rence SDSQUAR-400G-GN6MA) est idĂ©ale pour les possesseurs de smartphones, tablettes et autres consoles de jeu portables qui souhaitent Ă©tendre la capacitĂ© de stockage de leurs pĂ©riphĂ©riques. Ses vitesses de transfert pouvant atteindre les 100 Mo/s permettent un dĂ©placement rapide de fichiers en tous genres. D’ailleurs, vous avez la possibilitĂ© de stocker 960 albums musicaux, 7 200 photos au format JPG ou encore 1920 minutes de vidĂ©o en Full HD. Enfin, la carte mĂ©moire est accompagnĂ©e d’un adaptateur SD et dispose d’une garantie de 10 ans de la part du fabricant.