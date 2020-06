La carte Fnac+ valable 1 an de retour à un super prix !

Si vous êtes des acheteurs réguliers en boutique Fnac ou sur le site de l’enseigne, alors le bon plan qui va suivre risque de vous intéresser. Au cours d’une durée limitée, il est possible de faire une économie de 41 euros sur l’achat de la carte Fnac+. Suivez le guide !

En vue d’une nouvelle souscription ou d’un renouvellement, la Fnac a décidé de casser le prix de sa carte Fnac+. En effet, jusqu’au lundi 29 juin 2020 inclus, l’abonnement d’un an à la carte Fnac+ passe de 49 euros à seulement 7,99 euros.

Afin d’obtenir la remise précise de 41,01 euros, il faut saisir le code EXPRESS dans le champ « Vous avez un code promo ? » et cliquer sur le bouton ‘appliquer’. Pendant l’ajout de l’article, la carte Fnac+ donne droit à 7 jours d’essai gratuit. Il est donc nécessaire de saisir le coupon pour pouvoir profiter de l’abonnement de 12 mois.

Pour rappel, la carte Fnac+ permet notamment de disposer de la livraison express gratuite et illimitée ; d’avoir 5% de remise immédiate sur le high-tech, les livres et bien d’autres produits ; de profiter de ventes privées et des spectacles à tarifs réduits et d’obtenir un accès à la presse en illimité offert avec ePresse. Au-delà des 12 mois de validité, l’abonnement peut être reconduit automatiquement, par période d’un an, au tarif en vigueur auprès de la Fnac (sauf résiliation).

