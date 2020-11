Super prix sur la caméra de surveillance Xiaomi Mi Home 360° V2

Si vous avez besoin d'équiper votre maison avec une caméra de surveillance, c'est peut-être le bon moment de craquer pour la Xiaomi Mi Home 360° V2 ! Pendant une durée indéterminée, la fameuse caméra de la marque chinoise est à exactement 26,18 euros sur le site Cdiscount.

Le Black Friday 2020 approche à grands pas et il est possible de faire déjà de bonnes affaires. La preuve avec ce nouveau bon plan Cdiscount !

Au rayon caméra de surveillance, le site marchand français permet à ses clients d'acquérir la Xiaomi Mi Home 360° V2 au prix de 26,18 euros au lieu 39,99 euros (tarif conseillé durant sa commercialisation en France). Le produit étant supérieur à 25 euros d'achat, les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile ou en point relais.

Equipée d’un double moteur, la caméra de surveillance permet une vision horizontale à 360° et verticale à 115°, avec des images dans une résolution de 1080p. La Xiaomi Mi Home 360° V2 est compatible avec les appels voix bidirectionnelle par l'intermédiaire d'un smartphone tournant sous Android 4.0 (et supérieur) ainsi que d'un appareils Apple doté de version 7.0 d’iOS (ou supérieur). Enfin, vous pouvez utiliser une carte micro SD allant jusqu’à 64 Go en espace de stockage pour enregistrer les films réalisés avec la caméra Xiaomi Mi Home.

