Vous vous êtes un peu laissés aller durant l’été et vous avez l’intention de perdre ce que vous avez pris à partir de la rentrée ? Pour ceux et celles qui seraient intéressés, Electro Dépôt propose un super prix sur la balance Xiaomi Mi Body Composition pour surveiller votre poids et IMC.

Continuons notre série de bonnes affaires issues de l’enseigne Electro Dépôt. Après le Huawei P30 et sa coque de protection à moins de 398 euros, découvrez une promotion sur la Xiaomi Mi Body Composition.

Pour ce nouveau bon plan, la balance connectée de la marque chinoise est au prix de 24,98 euros au lieu de 34,98 euros. À propos des frais de port, ils sont offerts pour tout retrait du pèse-personne en magasin-dépôt. D’autres modes de livraison comme la réception à domicile ou le retrait en point relais sont suggérés mais il faudra débourser un euro supplémentaire.

La Xiaomi Mi Body Composition qui fait partie de notre guide d’achat des meilleures balances connectées, peut supporter une charge maximale de 150 kilos, avec une sensibilité de 50 grammes. Du côté de son fonctionnement, elle est alimentée avec 4 piles LR03 AAA et par la technologie Bluetooth 4.0. La balance connectée est compatible avec les terminaux tournant sous Android 4.4 et iOS 8.0 et supérieur. Ses dimensions sont de 30 x 30 cm. Parmi les fonctionnalités, on retrouvera notamment : taille, poids, masse musculaire, métabolisme basal, masse osseuse, IMC, humidité, taux de graisse viscérale, taux de graisse corporelle, et indice corporel.