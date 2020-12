L’excellente Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) est à un super prix chez Amazon, vite !

Pour ce début du mois de décembre 2020, Amazon permet à ses clients de se procurer l’excellente Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) à un super prix. Avec cet achat, un 2ème bracelet de montre est offert. Cette offre qui est à durée limitée est à ne pas rater !

Vous avez exactement jusqu’au jeudi 10 décembre 2020 pour acquérir en promotion l’Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) chez Amazon.

Vendue au prix conseillé de 479 euros, la montre connectée de la marque à la pomme (modèle 40 mm) est affichée au tarif promotionnel de 409,90 euros. Comme mentionné en en-tête de l’article, un 2ème bracelet de montre (d’une valeur unitaire de 49 euros) est offert. Pour profiter de cette offre, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter les deux au panier » visible au niveau de l’encart « Message promotionnel ». Le montant du 2ème bracelet de montre sera alors automatiquement déduit du montant total de votre commande. Et pour information, il est possible de payer le produit en 4 fois sans frais (4 mensualités de 102,48 euros chacune) et les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile.

Pour en revenir à l’Apple Watch Series 5, il s’agit d’une montre connectée qui est sortie en septembre 2019. L’objet connecté est équipé d’un boîtier en aluminium gris sidéral, d’un écran Retina OLED LTPO, du GPS, du GLONASS, d’une boussole, d’un processeur S5 bicœur 64 bits, d’une puce sans fil W3 Apple, d’une et d’un haut‑parleur. On retrouvera aussi un espace de stockage de 32 Go, le Wi‑Fi (802.11b/g/n 2,4 GHz), le Bluetooth 5.0, une batterie au lithium‑ion rechargeable (lui permettant d’être autonome jusqu’à 18 heures), une étanchéité maximale de 50 mètres et le système d’exploitation watchOS 6.

