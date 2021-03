L’Apple Watch SE (GPS + Cellular) est à un super prix chez Cdiscount

Vous recherchez un bon prix sur la Watch SE ? Cdiscount propose une offre intéressante sur l'achat de la montre connectée d'Apple dans son modèle GPS + Cellular. Elle fait effectivement l'objet d'une réduction non négligeable chez le site e-commerce français.

C'est dans le cadre d'une offre à durée indéterminée que la montre connectée Apple Watch SE (modèle 40 mm, version GPS + Cellular, coloris prune) est à 294 euros au lieu de 349 euros chez Cdiscount. La réduction de 55 euros s'effectue en deux fois : une remise immédiate de 30 euros de la part du site marchand et un rabais supplémentaire de 25 euros avec l'aide du coupon 25EUROS qui est à saisir lors de l'étape du panier. Et pour information, aucuns frais de port ne seront demandés dans le cas d'une livraison à domicile ou d'un retrait en point relais.

Commercialisée en octobre 2020, l'Apple Watch SE est équipée d’un boîtier en aluminium or. La montre connectée embarque un écran tactile Retina OLED LTPO, le GPS, une boussole, une puce sans fil W3, une capacité de stockage de 32 Go et un haut‑parleur. On retrouvera aussi le Wi‑Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz, le Bluetooth 5.0, une batterie en lithium‑ion assurant une autonomie maximale de 18 heures et une étanchéité jusqu'à 50 mètres. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez surtout pas à consulter notre article consacré au test de la Watch SE d'Apple.