Super pack Xiaomi : un smartphone Mi 10T + une trottinette pour seulement 499€

Annoncé pour le 26 octobre 2020, le smartphone Xiaomi Mi 10T est disponible en précommande chez Darty. En plus du téléphone, une trottinette Mi Essential de la marque chinoise est offerte. Le tout est vendu pour seulement 499 euros. Tous les détails de l'offre sont à consulter dans la suite de cet article.

Vous avez exactement jusqu'au dimanche 25 octobre 2020 pour profiter d'une offre de précommande sur le site Darty à l'occasion de la prochaine sortie du smartphone Mi 10T.

Le téléphone du constructeur Xiaomi est en vente au prix de 499 euros. Grâce à cet achat, la trottinette Electric Mi Essential est livrée gratuitement si l'acheteur remplit correctement les conditions d'un formulaire consultable à cette adresse. Avec ce pack, l'économie réalisée sera de 299,99 euros ; soit le prix unitaire de la trottinette.

Dévoilé en même temps que la version Pro en septembre dernier, le Xiaomi Mi 10T compatible 5G est doté d’un écran LCD de 6,67 pouces, d’une mémoire vive de 8 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 256 Go), d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une triple caméra ultra haute résolution de 64MP et d’une batterie de 5000 mAh (compatible charge rapide) ; le tout tournant sous le système d'exploitation mobile Android 10. Quant à la Mi Scooter Electric Essential, la trottinette électrique dispose d'une vitesse maximale de 20 km/h, d'une connectivité sans fil Bluetooth, d'un écran de contrôle LED, d'une batterie de 5100 mAh, d'une autonomie jusqu'à 20 km, de pneus antidérapants de 8,5 pouces et d'un moteur à courant continu sans balais de 250W.