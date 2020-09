Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sur Switch : précommandez-le au meilleur prix

Annoncé pour le vendredi 12 février 2021, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury uniquement sur Switch est disponible en précommande. Il est possible de se procurer le jeu vidéo au meilleur prix sur la Fnac.com, et avec 15 euros offerts pour les adhérents. Toutes les informations à connaître sont à consulter dans la suite de l’article.

Dans moins de 6 mois sortira officiellement Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sur Switch. À cette occasion, la Fnac propose de précommander le jeu vidéo au tarif de 54,99 euros. En plus de cet achat, les adhérents Fnac verront leurs comptes clients automatiquement crédités de 15 euros. Avec ce bonus, le prix de revient du jeu est de 39,99 euros. Plutôt pas mal, non ?

À titre d’information, cette opération de précommande en lien avec le jeu est associée à la mention plus bas prix. Concrètement, cela signifie que, en cas de baisse ou de hausse du prix du produit entre le jour de la précommande et celui de sa date d’expédition, l’acheteur sera automatiquement facturé au prix le plus bas.

Pour en revenir au jeu, Super Mario 3D World est un classique de la Wii U qui est doté de nouveaux modes de jeu, dont le multi local et le mode en ligne pour profiter de l’aventure avec vos proches. Aussi, un mode de jeu inédit appelé « Bowser’s Fury » fait son apparition.

Si vous aimez l’univers de Mario, sachez qu’il existe d’autres jeux en précommande comme Mario Kart Live Home Circuit et Super Mario 3D All-Stars. Et enfin, n’hésitez à consulter notre article associé à la console Game & Watch Super Mario Bros.