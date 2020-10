Streaming PSG Manchester United : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct

C'est le retour de la Ligue des Champions qui s'ouvre sur un alléchant PSG Manchester United au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain tient la première occasion de venger son élimination par les mancuniens en 8e de finale lors de l'édition 2018/2019. Streaming, chaîne et compositions probables, voici tout ce qu'il faut savoir sur le match.

Le PSG retrouve la Ligue des Champions deux mois après la finale perdue à Lisbonne. Pour le premier match du groupe H, les Parisiens sont aux prises avec Manchester United. C'est une belle affiche entre deux équipes qui s'étaient déjà croisées en mars 2019. Le PSG s'était incliné en huitième de finale face aux Red Devils après un renversement de situation pour le moins inattendu.

Cette fois-ci, c'est en vice champion d'Europe que le PSG aborde la rencontre et l'équipe cherchera avant tout à honorer ce statut. Si Manchester United n'est pas dans sa meilleure forme après cinq journées de Premier League, les hommes d'Ole Gunnar Solskjær sortent d'une victoire confortable (4 buts à 1) contre Newcastle. Rien de tel pour booster le capital confiance avant la rencontre. Le PSG part certes favori, mais n'est pas à l'abri d'une surprise.

PSG Manchester United : streaming, chaîne, où voir le match en direct ?

Le coup d'envoi de PSG Manchester United sera donné à 21h, heure de Paris. Deux chaînes diffuseront le match en direct : RMC Sport et Télefoot. La nouvelle chaîne dispose en effet des droits de la Ligue des Champions après son deal conclu avec SFR il y a quelques mois. Pour souscrire à RMC Sport, les abonnés SFR bénéficient d'un tarif préférentiel de 9 € par mois avec engagement ou 15 € par mois sans engagement.

Les non-abonnés souhaitant souscrire à RMC Sport ne peuvent que passer par l'offre 100% digitale. Celle-ci est disponible en deux options. RMC Sport est proposé seul à 19 € par mois avec engagement ou 25 € par mois sans engagement. L'offre groupée RMC Sport + Téléfoot est à 25 € par mois pendant 6 mois puis 29,90 € par mois sans engagement. Enfin, la formule avec engagement est à 19,90 € pendant 6 mois puis 25,90 € par mois.

Quant à Téléfoot, la chaîne est accessible via les décodeurs TV de tous les autres opérateurs. Elle est aussi disponible séparément via une offre digitale, donc en streaming sur différents supports. L'abonnement coûte 25,90 € sans engagement ou 29,90 € avec un abonnement Netflix inclus.

Quelles sont les compositions probables de PSG Manchester United ?

Du côté du PSG, les trois recrues Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha sont sur la feuille de match, mais seul Danilo Pereira semble être le plus à même de débuter la rencontre pour pallier l'absence de Marco Verrati. Le PSG est annoncé en 4-3-3 avec Herrera, Danilo et Gueye en milieu de terrain. À l'attaque, on retrouvera sans surprise Di Maria, Neymar et Mbappé. Voici la composition probable : Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe (Cap.), Bakker (ou Kurzawa) – Herrera, Danilo, Gueye – Di Maria, Neymar, Mbappé.

Manchester United de son côté pourra aussi compter sur la plupart de ses joueurs clefs. De Gea dans la cage, Pogba et Fernaes au milieu de Terrain, Martial et Rashford à l'attaque. L'équipe pourrait adopter une formation en 3-5-2 : De Gea – Tuanzebe, Lindelöf, Shaw – Wan-Bissaka, Fred, Pogba, Telles – Fernandes – Rashford, Martial.