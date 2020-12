Streaming PSG Istanbul Basaksehir direct : quelle chaîne pour voir le match de Ligue des Champions ?

Le PSG affronte Istanbul Basaksehir ce soir en Ligue des Champions. Les Parisiens ont leur destin en main et il leur suffit d’un match nul pour assurer la qualification. Et même en cas de défaite, ils ont encore des chances de passer en huitièmes. Streaming, chaîne, compositions probables, on vous dit tout sur le match de ce soir.

Le PSG s’est imposé la semaine dernière contre Manchester United et a pris une sérieuse option pour la qualification. Les Parisiens reçoivent ce soir les turcs d’Istanbul Basaksehir qui n’ont plus rien à gagner, ni à perdre. Un match nul qualifie d'emblée le PSG. Et tout résultat autre qu’un nul dans le second match du groupe lui est favorable même en cas de défaite.

Quant à la première place du groupe, le club de la capital ne pourra la récupérer qu’en cas de défaite des Red Devils ce soir. Malgré l’avantage du PSG dans les deux confrontations directes contre Manchester United, l’équipe est actuellement deuxième du groupe H. L’UEFA a en effet des règles particulières en cas d’égalité de points entre 3 équipes.

Le premier critère est le nombre de points dans les confrontations à trois, puis la différence de but. Le PSG n’a pas l’avantage puisqu’il est à 6 points, au même titre que Man U quand on considère uniquement les rencontres du triangle. Pour départager les deux équipes, il faut donc considérer la différence de buts qui est à l’avantage des Anglais.

Sur quelle chaine voir le streaming PSG Istanbul Basaksehir en direct ?

Quelles sont les compositions probables de PSG Istanbul BB ?

On semble se diriger vers un 5-3-2 pouvant se transformer en 3-5-2 pour le PSG, selon l’animation du jeu. C’est du moins ce qu’annoncent l’équipe et RMC. On aurait donc Marquinhos, Danilo et Kimpembe à trois dans l’axe de la défense. Florenzi et Bakker occuperaient les couloirs droit et gauche avec une grande liberté sur toute la longueur du terrain.

Verratti, Paredes et Rafinha animeront le milieu de terrain tandis qu’on retrouvera Mbappé et Neymar à l’attaque. Moise Kean et Di Maria devraient donc débuter la rencontre sur le banc. Voici la composition probable du PSG ce soir : Navas – Florenzi, Marquinhos (c), Danilo, Kimpembe, Bakker – Verratti, Paredes, Rafinha – Mbappé, Neymar.

En ce qui concerne Istanbul Basaksehir, l’entraîneur Okan Buruk devrait réitérer son schéma habituel, à savoir un 4-3-3 classique avec Gulbrandsen, Ba et Chadli à l’attaque. Voici la composition probable de l’Istanbul BB : Günok – Rafael, Ponk, Epureanu, Kaldirim – Kahveci, Ozcan, Türük – Gulbrandsen, Ba, Chadli.