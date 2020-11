Streaming Porto OM direct : quelle chaine pour voir le match de Ligue des Champions ?

Le FC Porto reçoit l’OM ce soir en Ligue des Champions. C’est déjà la troisième journée des phases de groupe et une défaite de l’olympique de Marseille serait quasiment synonyme d’élimination pour le club phocéen. Streaming, chaîne, heure et compositions probables, toutes les infos sont ici.

Cliquez ici pour voir l’offre RMC Sport + TELEFOOT

C’est un match à plusieurs enjeux pour l’OM qui d’une part pourrait dire adieu à une qualification pour les huitièmes de finales en cas de défaite contre Porto ce soir. D’autre part, il s’agit d’un match pour l’honneur. L’OM voudra absolument éviter la 12e défaite de série en Ligue des Champions qui la ferait rejoindre Anderlecht qui détient le triste record.

Il faut remonter huit ans en arrière pour retrouver la dernière victoire de l’olympique de Marseille en Ligue des Champions. C’était contre l’Inter de Milan en mars 2012 à l’aller des huitièmes de finales. Cette victoire avait permis à l’OM de se qualifier pour les quarts malgré sa défaite au match retour. Depuis, l’équipe reste sur une série de 11 défaites consécutives. L’OM s’est incliné contre Manchester City la semaine dernière et se déplace cette fois-ci à Porto qui occupe la deuxième place du groupe C.

Sur quelle chaîne voir le streaming Porto OM en direct ?

Le streaming Porto OM débute ce soir à partir de 21h, heure française. Deux chaînes pour suivre le match : RMC Sport 1 et Téléfoot. Si vous n’êtes pas abonné SFR, le streaming reste la seule option pour accéder au match via RMC Sport chez les autres opérateurs. Il faut débourser 25 € par mois sans engagement ou 19 € par mois avec un engagement d’un an.

Les abonnés SFR quant à eux bénéficient d’un prix préférentiel de 9 € par mois avec engagement d’un an ou 15 € par mois sans engagement. Si vous préférez voir le match avec Téléfoot, en plus de la Ligue 1 et de la Ligue 2, vous avez le choix entre l’abonnement groupé RMC Sport + Téléfoot et l’abonnement simple à Téléfoot qui coûte 29,90 € par mois sans engagement ou 25,90 € par mois avec engagement. Téléfoot est disponible via les box Orange, Free et Bouygues Télécom, en plus de celles de SFR.

Les compositions probables de Porto OM

André Villas Boas ne reconduira certainement pas la défense à 5 expérimentée par l’OM contre City. L’équipe devrait retrouver son système classique, le 4-3-3 avec Sakai, Alvaro, Caleta-Car et Amavi en défense. Laissés sur le banc il y a une semaine en Ligue des Champions, Bernadetto et Payet devraient retrouver leur place de titulaire aux côtés de Florian Thauvin. Voici le classement probable : Mandanda – Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi – Sanson, Kamara, Rongier (ou Cuisance) – Thauvin, Benedetto, Payet.

En ce qui concerne Porto, l’équipe devrait opter pour un format en 4-2-3-1, un système affectionné par l’entraîneur Sergio Conceiçao qui essaiera de presser les Marseillais haut dans leur moitié de terrain. Pour rappel, Porto a concédé une défaite en championnat face à Paço Ferreira ce week-end, l’actuel 8e de la Primeira Liga. Marchesin – Manafa, Mbemba, Pepe, Sanusi – Sergio Oliveira, Uribe – Corona, Otavio, Luis Diaz – Marega.