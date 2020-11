Streaming OM Porto direct : quelle chaîne pour voir le match de Ligue des Champions

L’OM reçoit Porto en Ligue des Champions ce soir au Vélodrome. Les Marseillais n’ont quasiment plus d’espoir, mais la qualification reste mathématiquement possible même si elle relève du miracle. Streaming, chaîne, compositions probables, tout savoir sur le match avant le coup d’envoi.

L’OM a une nouvelle fois rendez-vous avec l’histoire. Après voir égalé le record de défaites consécutives au match aller face à Porto, l’équipe doit à tout prix éviter une nouvelle déconvenue ce soir. L’enjeu est double : éviter de battre ce triste record en Ligue des Champions d’une part, mais aussi continuer à rêver d’une improbable qualification en huitièmes de finale.

L’OM n’a plus son destin en main, mais le miracle est possible pour peu que les hommes d’André Villas-Boas fassent carton plein sur les trois matchs restant dans le groupe. Porto est en ballotage favorable pour terminer à la deuxième place qualificative. Pour espérer devancer les Portugais à l’arrivée, l’OM devra remonter les trois buts concédés à Porto à l’aller. C’est en effet le bilan des confrontations directes qui détermine l’équipe qui passe en cas d’égalité de points.

Sur quelle chaîne voir le streaming OM Porto en direct ?

Le streaming OM Porto, c’est à partir de 21h, heure française. Vous avez le choix entre deux chaînes : RMC Sport 1 et Téléfoot. L’abonnement 100% numérique de RMC Sport est destiné à ceux qui ne sont pas clients chez SFR. Si vous disposez d’une box Orange, Bouygues Télécom ou Free, il faudra vous tourner vers cette offre en streaming qui coûte 19 € par mois avec engagement ou 25 € par mois sans engagement.

Les abonnés SFR quant à eux peuvent accéder aux chaînes RMC Sport au tarif de 9 € par mois avec engagement ou 15 € par mois sans engagement. Et si vous souhaitez avoir Téléfoot en plus pour la Ligue 1 et la Ligue 2, un abonnement groupé RMC Sport + Téléfoot est également proposé. Comptez 25 € mensuels pendant 6 mois, puis 29,90 € par mois en mode sans engagement.

L’offre avec engagement est à 19,90 € pendant 6 mois puis 25,90 € par mois. Enfin, vous pouvez aussi souscrire à Téléfoot séparément. Les chaînes du groupe MediaPro sont à 25,90 € sans engagement ou 29,90 € avec Netflix inclus (engagement d’un an).

Les compositions probables de OM Porto

L’OM devrait adopter le classique 4-4-2 en losange. Le 11 de départ est quasiment connu, à l’exception de deux posts qui restent indécis. AVB serait ainsi tenté de titulariser l’Argentin Leonardo Balerdi dans l’axe de la défense au détriment de Duje Caleta-Car. En soutien des deux attaquants, on retrouvera Samson ou Payet. Mandanda – Sakai, Alvaro, Balerdi, Amavi – Kamara, Rongier, Gueye, Sanson, Thauvin – Benedetto.

Porto en ce qui le concerne devrait adopter son 4-2-3-1 traditionnel. Le même système avait été retenu au match aller. Voici l’équipe qui devrait être alignée ce soir. Marchesin – Manafa, Mbemba, Sarr, Sanusi – Oliveira, Uribe, Otavio; Corona, Diaz – Marega.