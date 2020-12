Streaming OM Olympiakos direct : quelle chaine pour voir le match de Ligue des Champions ?

L’OM reçoit l’Olympiakos en Ligue des Champions ce soir. Et bien qu’ils soient déjà éliminés de la compétition, les Marseillais ont de bonnes raisons de tout donner dans ce match. Streaming, chaîne et compositions, toutes les infos sont ici.

Cliquez ici pour voir l’offre RMC Sport + TELEFOOT

C’est aujourd’hui ou jamais. Plus que deux matchs à jouer dans le groupe C de la Ligue des Champions et l’OM joue sans doute sa dernière carte pour inscrire au moins un point à son compteur. Car après l’Olympiakos, il ne faudra pas espérer un cadeau de la part de Manchester City. Encore moins si les Anglais trébuchaient ce soir face à Porto dans la course à la première place du groupe.

L’OM avait déjà laissé filer les trois points face à l’Olympiakos au match aller. L’élimination étant désormais acquise, il reste une motivation suffisamment importante pour galvaniser la troupe d’André Villas-Boas. Il faut à tout prix éviter de sortir de la compétition avec zéro point pour la deuxième participation consécutive. Sans compter que l’OM n’a inscrit aucun but dans sa campagne actuelle.

Sur quelle chaîne voir le streaming OM Olympiakos en direct ?

Le streaming OM Olympiakos est à suivre ce soir à partir de 21h. Deux chaînes diffusent le match : RMC Sport 1 et Téléfoot. Le streaming est la seule option disponible en ce qui concerne RMC Sport si vous n’êtes pas un abonné fixe de SFR. Pour rappel, l’abonnement RMC Sport coût 25 € sans engagement ou 19 € si vous vous engagez sur un an. Pour les abonnés, c’est 9 € par mois avec engagement ou 15 € sans engagement avec la possibilité d’accéder à la chaîne directement sur le décodeur TV.

La nouvelle donne de cette année, c’est que Téléfoot co-diffuse les matchs de Ligue des Champions avec RMC Sport. Les deux entreprises proposent un abonnement groupé à 25 € par mois pendant 6 mois puis 29,90 € par mois. Ça c’est pour l’offre sans engagement. L’abonnement sur 12 mois revient à 19,90 € pendant 6 mois puis 25,90 € par mois. Enfin, Téléfoot est accessible séparément et disponible sur toutes les box TV au tarif de 25,90 € par mois sans engagement.

Les compositions probables d’OM Olympiakos

André Villas-Boas devrait reconduire le même 11 de départ que face à Nantes ce week-end. L’OM évoluera donc en 4-2-3-1 avec Benedetto en pointe, Payet et Thauvin sur les côtés et Michaël Cuisance en dix, juste derrière l’avant-centre. Voici la composition probable de l’OM : Mandanda – Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi – Kamara, Rongier – Thauvin, Cuisance, Payet – Benedetto.

Quant aux Grecques, on devrait les retrouver dans une composition plus classique en 4-3-3 avec le trio Fortounis, El-Arabi et Masouras à l’attaque. Voici la composition probable de l’Olympiakos : Sa – Rafinha, Semedo, Cissé, Holebas – Mvila, Bouchalakis, Camara – Fortounis, El-Arabi, Masouras.