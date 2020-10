Streaming OM Manchester City : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ?

L’OM reçoit Manchester City pour son deuxième match de Ligue des Champions dans le groupe C. Après leur défaite la semaine dernière, les Phocéens n’ont plus droit à l’erreur, mais il n’y a aucune raison d’abdiquer face au défi qui les attend. Chaîne, streaming, compostions probables, on vous dit tout sur cet OM Man City.

Cliquez ici pour voir l’offre RMC Sport + TELEFOOT

C’est déjà la deuxième journée de Ligue des Champions, édition 2020-2021. L’OM affronte Manchester City, le vice-champion anglais en titre. Un ogre sur le papier, cette équipe est en difficulté depuis le début de la saison. Du moins en Premier League puisqu’elle est classée 13e du championnat après 6 journées ponctuées de 2 défaites, d’un match nul et de deux victoires.

Il n’empêche que l’OM devra jouer à son meilleur niveau pour espérer un résultat dans ce match. La pente déjà difficile à gravir devrait s’accentuer en cas de défaite face à Manchester City. L’équipe de Pep Guardiola est entrée dans la compétition par une victoire contre Porto, quand l’OM perdait contre les grecques de l’Olympiakos à l’extérieur. L’Olympique de Marseille réussira-t-il le même exploit que Lyon il y a quelques semaines ? Réponse tout à l’heure.

Sur quelle chaîne voir le streaming OM Manchester City en direct ?

Le streaming OM Manchester City débute ce soir à partir de 21h, heure française. Le match sera retransmis en direct sur les chaînes RMC Sport 1 et Téléfoot. Si vous êtes déjà chez SFR et souhaitez prendre un abonnement pour ne rien rater de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions, RMC Sport et Téléfoot sont proposés dans un abonnement groupé sur les box de l’opérateur.

L’ensemble est facturé 25 € par mois pendant 6 mois, puis 29,90 € par mois sans engagement. Si vous préférez vous engager pendant un an, le tarif passe à 19,90 € les 6 premiers mois puis 25,90 € par mois. Vous pouvez également prendre RMC Sport sans Téléfoot. L’abonnement est disponible au tarif préférentiel de 9 € par mois avec engagement ou 15 € par mois sans engagement.

Pour vous abonner à RMC Sport si vous disposez d’un abonnement chez les autres opérateurs, vous devrez passer par l’option 100% digitale qui est facturée 25 € par mois sans engagement ou 19 € par mois avec engagement. Enfin, vous pouvez également prendre un abonnement Téléfoot qui vous permet de suivre le match entre l’OM et Manchester City. Cela vous reviendra à 25,90 € par mois sans engagement ou 29,90 € par mois avec Netflix inclus.

Les compositions probables d’OM Man City

André Villas-Boas étudie plusieurs options. Difficile de savoir laquelle sera retenue entre le 4-4-2 en losange des derniers matchs de Ligue 1, le 4-3-3 classique de l’OM et même une option avec 5 défenseurs. C’est le système que prédisent notamment La Provence, RMC Sport et Le Phocéen. Mandanda – Sakai, Balerdi, Alvaro, Caleta-Car, Amavi – Rongier, Kamara, Gueye (ou Sanson) – Thauvin, Payet.

Du côté de Manchester City, Pep Guardiola pourra compter sur Kevin De Bruye qui est de retour de blessure mais pas sur Aguero, Mendy, Fernandinho ou encore Gabriel Jesus. Voici la compo probable de Man City (4-3-3) : Ederson – Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo – Rodri, Gündogan, De Bruyne – Mahrez, Foden, Sterling.