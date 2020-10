Streaming Olympiakos OM : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct

L'OM retrouve la Ligue des Champions ce soir après sept ans d'absence. C'est par un déplacement en Grèce, sur le terrain de l'Olympiakos que les Marseillais entament la compétition dans un groupe C compliqué. L'OM a ses chances, mais cette première rencontre sera déterminante pour la suite. Chaîne, streaming, compostions probables, toutes les infos sur Olympiakos OM sont ici.

La Ligue des Champions reprend du service, deux mois seulement après la clôture de l'édition 2019-2020. L'OM est le troisième club français à entrer en lice et ce sera contre l'Olympiakos, après les Parisiens hier face à Manchester United et le Stade Rennais qui affrontait les Russes du Krasnodar. Ce premier match de l'Olympique de Marseille est le plus accessible, même si les Phocéens ne partent pas favoris face aux Grecques qui jouent à domicile et qui ont l'habitude de la compétition.

L'OM retrouve d'ailleurs la Ligue des Champions sept ans après l'avoir quittée dès la phase de poules. À l'époque, Mathieu Valbuena fait encore partie du groupe. Le meneur de jeu retrouve son ancien club dont la figure a évidemment beaucoup changé. Steve Mandanda est toujours là par contre et est d'ailleurs « heureux » de retrouver son ancien coéquipier.

Sur quelle chaîne voir le streaming Olympiakos OM en direct ?

Le streaming Olympiakos OM, c'est ce soir à partir de 21h, heure française. Pour suivre le match, il faudra capter la chaîne RMC Sport 1 ou Téléfoot qui vont co-diffuser la rencontre.

Les compositions probables d'Olympiakos OM

André Villas-Boas devrait reconduire son 4-3-3 habituel avec Rongier, Strootman et Sanson au milieu de terrain, Thauvin, Cuisance et Payet à l'attaque. La défense reposera sur l'axe Alvaro et Caleta Car avec Sakai et Jordan Amavi sur les côtés. Voici donc la composition probable de l'OM : Mandanda (cap) – Sakai, Alvaro, Caleta Car et Amavi – Rongier, Strootman et Sanson – Thauvin, Cuisance et Payet.

L'Olympiakos a aussi l'habitude d'aligner le même système et devrait donc débuter le match en 4-3-3 aussi : Sa – Rafinha, Ba, Somedo et Holebas – Bouchalakis, M'Vila et Camara – Valbuena, El Arabi et Randjelovic.