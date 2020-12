Streaming Manchester United PSG direct : quelle chaîne pour voir le match de Ligue des Champions ?

Manchester United reçoit le PSG ce soir en Ligue des Champions. Les Parisiens sont actuellement deuxièmes du groupe H à égalité de points avec Leipzig. La victoire est le seul résultat qui leur permettrait d’avoir leur destin en main. Streaming, chaîne, voici ce qu’il faut savoir sur le match de ce soir.

Le PSG est en déplacement ce soir à Old Tradford pour affronter Manchester United en Ligue des Champions. Défait au match aller à domicile, les parisiens se doivent de faire un résultat pour rester dans la course. La qualification se joue ce soir, avec à la clé une chance de prendre la première place du groupe H. Tout dépendra du score en cas de victoire. On suivra aussi de près le résultat de Leipzig face aux Turcs d’Istanbul Basaksehir.

Une victoire du PSG lui permettrait également de maintenir son avance sur les Allemands quoiqu’il arrive à l’issue de la 5e journée. Il ne restera plus qu’à prendre au moins un point au dernier match pour assurer la qualification. Mais battre Manchester United dans le « théâtre des rêves » est loin d’être une mince affaire. Malgré leur première place, les Anglais jouent eux aussi une partie de leur avenir européen sur ce match.

Sur quelle chaine voir le streaming Manchester United PSG en direct ?

Le streaming démarre ce soir à partir de 21h, heure française. Le match se joue dans la dernière vague de cette soirée de Ligue des Champions et il est à suivre sur deux chaînes au choix : RMC Sport 1 ou Téléfoot. Vous aurez la liberté de choisir l’un ou l’autre si vous disposez d’un abonnement groupé RMC Sport + Téléfoot chez SFR. Le pack est facturé 25,90 € par mois avec engagement ou 29,99 € sans engagement.

C’est la meilleure offre pour profiter à la fois de la Ligue des Champions et des matchs de Ligue 1 et de la Ligue 2. Et si vous préférez pendre l’une des deux offres séparément, RMC Sport est disponible dans sa formule 100% digitale pour les non-abonnés SFR. Cela vous coûtera 19 € par mois avec engagement ou 25 € par mois sans engagement.

Enfin, Téléfoot est proposé seul à 25,90 € avec engagement ou 29,90 € sans engagement. Les deux offres sont actuellement en promo à 19,90 € et 25,90 € respectivement.

Quelles sont les compositions probables de Manchester United PSG ?

Thomas Tuchel nous réserve une ou deux surprises. Le PSG devrait maintenir son classique 4-3-3 comme à l’aller face à Manchester United. Mais ce soir on assisterait à l’alignement surprenant d’Abdou Diallo sur l’aile gauche de la défense. Il devrait ainsi débuter la rencontre à la place de Layvin Kurzawa et Mitchel Bakker en l’absence de Juan Bernat.

Di Maria quant à lui devrait laisser sa place à Moise Kean à l’attaque. La composition probable du PSG : Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo – Paredes, Danilo, Verratti – Mbappé, Kean, Neymar. Quant à Manchester United, la presse anglaise annonce l’équipe en 3-5-2.

Incertain après sa sortie suite à un choc ce week-end en Premier League, De Gea a bien été confirmé sur la feuille de match. Voici la composition probable de Manchester United : De Gea – Tuanzebe, Maguire, Lindelof – Wan-Bissaka, Fred, Matic, Bruno Fernandes, Telles -Rashford, Cavani.